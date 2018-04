Vreven is alles wat NAC wil zijn: van NOAD tot tegendraads

COLUMN De superslome kassa: hip en bewust of zwaar achter­haald?

28 april Primeurtje voor een Appie in Oosterhout: de rustig-aan-kassa. Twaalf weken wordt daar proefgedraaid met een af­rekenplek voor mensen die juist géén haast hebben. Rustig in de rij, beetje beppen, minuutje twijfelen of je contant wilt betalen of met je pas. En niemand die daar kwaad om wordt. Wie aansluit, weet waar ie aan begint.