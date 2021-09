Vrede is meer dan van oorlog gevrijwaard zijn

COLUMN Kakkende daklozen turven: het is weer eens wat anders dan de tuinvogel­tel­ling

22 augustus Omwonenden van een braakliggend terrein nabij het NS-station in Bergen op Zoom ervaren een hoop overlast van zwervers. Of beter gezegd: meerdere hopen. Want daklozen draaien er regelmatig een drol, stelt Peter Loesberg, die een ander uitzicht had verwacht toen hij in het Hof van Asselbergs kwam wonen.