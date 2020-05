Voor mij geen kulkapje

COLUMN Wie is nou de Gekke Henkie van het weekend?

19:18 Een goede kennis gaf dit weekend een feestje. Dat moest. Want jarig. In de tuin. Die is groot genoeg om tien man op afstand te houden, klonk het vergoelijkend. Vriendelijk verzoek om niet met de auto te komen, anders valt het zo op dat er in die grote tuin dingen gebeuren, die officieel niet mogen. Een stiekem feestje dus. Alleen voor vrouwen.