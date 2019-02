Vogelen in de lente: Belgen denken aan seks, Nederlanders kijken naar vogels

Column Donkere achterka­mer­tjes winnen het vaak van het licht van de openheid en transparan­tie. Ook in Roosendaal

9 februari Na regen komt vaak zonneschijn en dat kunnen ze in Roosendaal wel effe gebruiken. Want het had weinig gescheeld of de stad was donderdag vanuit het niets in een diepe bestuurlijke crisis gesukkeld. Grappig, dat uitgerekend een zonnepark in Wouw donkere wolken boven de coalitie kan doen samenpakken...