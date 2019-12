Voetbalhumor: gelukkig hebben we Mark van Bommel nog

December­kramp: feestmaand of mijnenveld?

6:30 Blij dat Sint en Piet vertrekken vandaag. Ik ben helemaal klaar met dat geruzie van volwassenen over de schmink op het gezicht van een sprookjesfiguur. Houden we ons aan de traditie, dan is dat kwetsend . Vernieuwen we de boel, dan is dat landverraad. Dit sentiment blijft niet beperkt tot Sinterklaas.