Vier weken lang de krant die alles kan. Wie durft het aan?

Waarschijnlijk ligt hij nu voor u op tafel of heeft u hem losjes in de hand. De voor u zo vertrouwde krant. En ik sluit niet uit dat u BN DeStem er dit weekend nog een paar keer bij pakt om wat mooie verhalen te lezen. Of om te puzzelen bijvoorbeeld.

En misschien wisselt u binnen het huishouden de katernen wel uit. De een leest het regionieuws, de ander sport of juist de Z-bijlage. De krant is voor velen van u een dagelijks ritueel, niet alleen de brenger van nieuws.

De krant maken wij al sinds mensenheugenis, u bent ook niet anders gewend. En wees gerust, de zo vertrouwde papieren krant blijven wij ook maken. Omdat velen er nog aan zijn verknocht. Maar inmiddels ‘bladeren’ veel van onze abonnees ook op hun laptop, tablet of telefoon. Want daar is diezelfde krant ook te vinden. En een groot heel deel van de samenleving leest geen krant meer, maar volgt het nieuws al jaren digitaal. Maar ze kijken ook video's en spelen spelletjes. En dat kan ook bij BN DeStem, daar zijn we trots op.

En dat communiceren we dan ook te pas en te onpas. Maar we willen het ook vooral aan u als onze trouwe ‘papieren’ lezers laten weten. We hebben zó veel meer te bieden dan u misschien weet. Terwijl velen van u zeggen: als ik de papieren krant kan lezen, is het voor mij meer dan genoeg.

En dat begrijp ik volledig. Maar toch zoek ik twee overtuigde krantenlezers die het aandurven om een maand lang het papier aan de kant te schuiven. U krijgt tablet-computer die helemaal is klaargemaakt. Vier weken lang leest u de krant op het scherm. En dat mag u best letterlijk nemen, want wat u krijgt ziet er precies zo uit als de krant.

Om de paar dagen bellen hebben wij even contact hoe u het bevalt. Of u al door hebt dat u als lezer van de digitale krant niet alleen uw vertrouwde editie van BN DeStem kunt lezen, maar ook die van een andere regio. Dus als u de editie Oosterhout heeft, kunt u ook de edities Breda, Roosendaal, Etten-Leur/Moerdijk en Bergen op Zoom lezen. Uit onderzoek weten we dat mensen ook geïnteresseerd zijn in plekken waar ze niet wonen.

En wist u dat u de letters makkelijk een slag groter kunt maken? En dat de digitale krant al voor zes uur ‘s morgens beschikbaar is? Bent u gewend aan het bladeren door de digitale krant, dan laten we u stapsgewijs kennismaken met puzzelen, video kijken of misschien wel podcast luisteren.

En als de vier weken voorbij zijn? Dan mag u het zelf zeggen wat het wordt: digitaal of toch papier. Of alleen op zaterdag nog de vertrouwde papieren krant. Wij doen ons voordeel met de ervaringen die u met ons deelde en kijken hoe wij de digitale lezer in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Bij deze dus mijn oproep. Gezocht: trouwe abonnees die vier weken lang het papier aan de kant willen schuiven om de krant alleen nog digitaal te lezen. Nieuwsgierig? Stuur een mailtje naar hoofdredactie@bndestem.nl met uw naam en adres, en liefst een paar zinnen waarin u schrijft waarom u het wel wilt proberen.

André Trompers

Hoofdredacteur

Hoofdredactie@bndestem.nl

