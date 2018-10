Verhalen bij de Singelloop: van vaatwasser tot burgeroorlog

column Keurige VVD'ers moet je koesteren

30 september Je zou denken dat ie perfect in de ondertussen ellenlange lijst opgestapte prominente partijgenoten past. Immers, VVD'ers, die willen nog wel eens struikelen. Over een leugentje, al dan niet om bestwil, een scheve schaats of zaken die waren vergeten of kwijtgeraakt.