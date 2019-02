Vergeet uw zorgen en proost met mate en maten

COLUMN Oh N.A.C, the Yellow Army, we’re gonna win today

23 februari In de Grote Kerk sprak ik woensdag na de Vuelta-presentatie met onze Spanje-correspondent Edwin Winkels. Allemaal leuk en aardig dat de Ronde van Spanje in 2020 naar Breda komt, maar al snel ging het over een memorabele avond eind 2017 in café De Bommel. Daar was Winkels te gast bij de voetbalshow Bier & Ballen, evenals de toenmalige NAC-sterspeler Manu Garcia. Op het podium zongen ze samen ‘Jé, Jé, Jé, Jé Arriba NAC’, oftewel Hup NAC in het Spaans.