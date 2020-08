Vergeet 2020 en 2021, 2022 wordt een jubeljaar

column Waarom Wouw en ‘Wouwse Martelplan­ta­ge’ niet dezelfde dorpen zijn

2 augustus Voorheen woonde ik in een rustig, vredig dorpje. Jullie mogen best weten: mijn huis staat in geraniumdorp Wouw. Een mooie woonplaats met veel geraniums voor de gevels. Met veel oudere mensen, die weer achter die geraniums zitten. Iedereen kent elkaar, op straat word je vriendelijk begroet.