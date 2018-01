Verandering is de enige constante

COLUMNMet veranderingen in de krant lopen we altijd een risico. U hecht aan de herkenbaarheid van rubrieken en een vaste plek voor het regionieuws. Toch wijzigen we af en toe wat. Omdat uit lezersonderzoek blijkt dat een rubriek zijn beste tijd heeft gehad, bijvoorbeeld. Of omdat we iets nieuws willen en de krant niet van elastiek is.

Vaak vallen veranderingen goed. Zoals de themapagina's die we sinds vorig jaar elke dag in het regiokatern plaatsen. De opinies, de stukken over het buitenleven: ze kunnen rekenen op een tevreden lezersschare. Soms valt iets helemaal niet goed. Dan denk ik aan vorig jaar, toen we een aantal nieuwe columnisten introduceerden. Halina Reijn, Hanina Ajarai: ze konden niet op applaus rekenen.

Aanpassingen

Afgelopen week voerden we een aantal aanpassingen door in de krant. Zo verschoof het &Katern op twee dagen van plek, speelden we met de publicatie van de beurspagina en wisselden we een strip. Terwijl ik zelf dacht dat vooral het eerste voor beroering zou zorgen, bleek niets minder waar. Misschien viel het toch niet zo op?

Over de beurspagina kreeg ik via een omweg welgeteld één opmerking van een lezer. Die ik overigens meteen kon geruststellen, omdat we de koersen vanaf heden weer trouw zullen plaatsen.

Elsje

De meeste reacties ontving ik over de strip. En dan vooral over het afscheid van Elsje. De hoeveelheid (tien mails) staat weliswaar in schril contrast met de tientallen boze brieven die ik vorig jaar ontving over de nieuwe columnisten, maar toch. Het geeft een indicatie van waar de gevoeligheden liggen. Een strippagina laat een deel van onze lezers koud. Voor anderen is het een van de belangrijkste pagina's van de krant, waar we het liefste niets aanpassen.

Een Elsje-fan verweet ons dat wij niet van tevoren communiceerden over het afscheid van de strip. ,,Jullie waren zeker bang dat je te veel negatieve reacties zou krijgen?''

Dat is voor mij niet de reden. Want na drie jaar hoofdredacteurschap weet ik dat reacties op veranderingen die niet goed vallen, toch wel komen. Dan kun je juist beter een keuze uitleggen, in een poging het leed te verzachten. In dit geval schatte ik in dat het geen hausse aan boze lezers zou opleveren.

Nu bleef die hausse inderdaad uit, maar ik had achteraf gezien de Elsje-fans het liefste één voor één gebeld over de wisseling. Want ik voel in de mails dat een andere strip meer emotie oproept dan pak 'm beet een informatieve column over de natuur.

,,Verandering is de enige constante'', citeerde mijn voorganger Johan van Uffelen de Griekse filosoof Heraclitus eens. Zo is het nog steeds. De transformatie voor BN DeStem ligt voor het komende jaar net als in 2017 online. Aan de krant sleutelen we beperkt. We richten ons voornamelijk op een kwaliteitsslag van de inhoud van de artikelen. Daarover later meer.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur