Veilig vaccineren: moet onze prikplek van Breda Airport naar Vliegbasis Woensdrecht?

COLUMN Dachten de piemel­taart­bak­ker en de moslimpar­tij nou écht een gouden combi te vormen?

4 februari Dat er mensen zijn die piemeltaarten bakken, verbaast me niks. En dat in Nederland een conservatieve moslimpartij bestaat, geloof ik ook wel. Maar dat die twee dachten dat ze een gouden combi vormden, daar kan ik nog steeds niet over uit.