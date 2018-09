Kilo’s spierbundel denderden op me af. Een Staffordshire. Ik kon geen stap meer zetten. Solliciteerde succesvol naar een rol als living statue. Daar stond ie, mijn grote angst, vlak voor mijn neus, op nauwelijks een meter. Grommend, dreigend, snuivend. Hij liet zijn tanden zien. Spande zijn spieren aan. Wat nu? Fikkie af? Fikkie braaf? Mijn hartslag tikte zo hard dat de buurt dacht dat dj Hardwell een setje aan het draaien was. Ik snakte naar adem. Het angstzweet spoot uit mijn lijf. Ik keek de stuiterende spierbundel aan, maar het was een staredown waarbij de winnaar nu al vaststond. De ogen van furieuze Fikkie stonden op het standje kill. Zijn baas riep nog een keer. En juist op het moment dat ik mijn testament al aan het doornemen was, ging de nachtmerrie er vandoor.

Ik kwam goed weg. De 8-jarige Nino uit Roosendaal helaas niet. Hij werd al ­fietsend in zijn scheenbeen gebeten door een Staffordshire. Het verhaal haalde de site van BN DeStem én de ­papieren versie. Onze verslaggever kreeg van de familie foto’s van Nino. Bloederige beelden van het been waarin Het Beest zijn tanden had gezet. Het bot was te zien.

Ik zocht het beeld op en twijfelde geen moment: een no go. Los van de go van de familie en al helemaal los van wat andere media doen. Dat laatste mag nooit een argument zijn. Wij hebben onze eigen normen en waarden. Het verhaal van de verslaggever over moedige Nino was sterk genoeg. Ook zonder de meest bloederige plaat. Júist zonder die schokkende foto. We plaatsten op onze site wel een ietwat wazig beeld van de gehechte wond. In de krant stond een prachtplaat van stoere Nino. Op z’n fiets. In de wijk. Dát was het allersterkste beeld. Vond ook onze verslaggever.