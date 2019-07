Van wie is toch dit verrekte graffiti-konijn?

Die kleine stap in 1969 heeft ons niets opgeleverd

16 juli Deze week herdenken we wereldwijd de kleine stap van Neil Armstrong op 21 juli 1969, om 03.56 uur Nederlandse tijd. De eerste man op de maan is zo’n typisch Waar was jij, toen…-moment. De meeste Nederlanders zullen antwoorden: ‘Thuis op de bank, in pyjama.’ Of: ‘Op de camping, in mijn tentje.’