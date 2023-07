Van toilet tot naakstrand: ook in West-Brabant krijgt álles een recensie

De Boswachter Maandagmor­gen, ineens een woedende horde hoornaars in mijn haar

Het is maandagmorgen half 8. Het bos is nog vredig en stil, een lome sliert ochtendnevel slingert nog tussen de bomen door en op het veldje verderop staat een reegeit rustig knabbelend in de eerste zonnestralen.