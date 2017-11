Van mij mag een agent een hoofddoek om. Als het maar geen vent is... Lastige discussie. In de kroeg heb je voor je het weet de grootste ruzie. Alsof je IS de sleutel geeft.

Thuis kan het ook oplopen. Wanneer mevrouw Bas vindt dat een agent op straat neutraal moet zijn en dat ook in zijn kleding hoort uit te stralen, heeft zij natuurlijk een punt. Ik kijk wel uit. Maar persoonlijk heb ik geen bezwaar.

Quote Ik ben net zo blij met de hulp van een moslima die een hoofddoek draagt als met die van een bebaarde wijkagent John Bas Of je nou een vette bekeuring krijgt van een geüniformeerde wout mét of zonder, betalen moet je toch. En als ik in nood ben of bestolen, ben ik net zo blij met de hulp van een moslima die een hoofddoek draagt als met die van een bebaarde wijkagent.

Zolang het maar vrijwillig is en ze hun werk goed doen. Dat ze niks uitlokken en iedereen gelijk behandelen, dat ze een fatsoenlijke nek-klem kunnen leggen, dat hun omstreden textiel niet tussen de spaken van hun dienstfiets belandt...

Maar daar zijn we kennelijk in Nederland nog lang niet aan toe. Zelfs op politiekantoor, niet tussen het publiek, mag de 26-jarige Sarah Izat van haar Rotterdamse chefs niet haar uniform en haar hoofddoek combineren. Ook nu het College voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat dit verbod discriminerend is, wordt het afwachten of het er ooit van komt. De politiebazen hoeven zich er niks van aan te trekken en ook in de Tweede Kamer gaan de handen niet op elkaar.

Ik begrijp dat wel, ook al vind ik persoonlijk mensen met zo'n papegaaiengat in het oor of een deurklopper in de neus ook niet te vertrouwen. En het blijft raar dat we, gelukkig, vrijheid van godsdienst kennen, behalve als daar zo'n doekje bij hoort.

Mevrouw Bas en ik hebben ze gezien in Canada, politievrouwen mét. Volstrekt normaal. Net zoals die Sikh-agent met zijn kogelvrije tulband in Londen. Maar ja, wij leven in Nederland. En een agent blijkt hier dan in de publieke opinie toch nog iets heel anders dan een hoogleraar voor haar college, of een superkracht achter de kassa. Maar dat ga ik allemaal niet hardop zeggen; zeker niet in de kroeg.