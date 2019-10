Van Gogh Nationaal Park: prop er heel Brabant in en hoop op miljoenen

column Ik droomde dat ik Tom Dumoulin was

18 oktober Vorige week droomde ik dat ik Bernard Hinault was. In de Tour de France van veertig jaar geleden. In mijn shirt van Renault-Gitane stond ik aan de start in Fleurance. Breed lachend om het parcours dat de Tourdirecteuren Félix Lévitan en Jacques Goddet voor mij hadden uitgetekend.