Vaarwel, Blue Diamond.  

ColumnRiem de Wolff is niet meer. Afgereisd naar zijn broer Ruud, die al in 2000 vertrok naar Teenage Heaven, waar de Blue Diamonds tot in de eeuwigheid Ramona zullen zingen.

Het verscheiden van Riem is het definitieve einde van een tijdperk, waarin wij belanda’s leerden wat moderne muziek was van onze Indische landgenoten, die uitgroeiden tot ware tieneridolen.

Andy Tielman, onbetwist grondlegger van de rock-‘n-roll in Nederland en enige tijd inwoner van Breda, is ook al dood, overleed in 2011. We hebben Anneke Grönloh nog, maar zij is dit jaar gestopt met zingen. Nooit meer Paradiso en Brandend Zand. Dat waren zoete liedjes, Andy was befaamd om zijn ruige gitaarsolo’s. En de Blue Diamonds? Die zaten daar een beetje tussenin. Waren de Nederlandse Everly Brothers, die in de categorie rock-'n’-roll zijn ondergebracht, maar het natuurlijk vooral moesten hebben van hun uitzonderlijk mooie duetten vol adolescent liefdesverdriet.

Groot verschil met de broers Everly was dat de Wolffjes onehitwonders waren. Met Ramona. Oké, in 1965 stonden ze één keer in de hitparade met Buddy Holly’s That’ll be the day, maar verder kwamen ze niet.

Het maakte niet uit, die twee vriendelijke Indische broers waren graag geziene gasten bij onze tv-shows, zoals Kwistig met muziek van Eddy Becker! En wat velen niet weten, in Indonesië verkochten de Blue Diamonds miljoenen platen met in het Maleis gezongen songs.

De single Ramona zongen ze in ‘alle’ talen, die werd zeker 20 miljoen keer verkocht. Het nummer stamt uit 1960. En iedereen kent het nog, ook al gaat het meezingen meestal niet verder dan 'Ramona...' Of we vullen het in zoals vroeger op school: ‘Ons oma, die heeft een hele dikke kont...’

Eén hit maar, zó lang geleden, en toch regent het op dinsdag 12 september 2017 op Facebook en andere media van de verdrietige reacties. Ach kassian, wat verdrietig nou.