U als lezer leek blij met dagelijks een bladzijde meer met sudoku's, kruiswoordraadsels of cryptogrammen

van de hoofdredactieKort na het begin van de coronacrisis besloten wij bij BN DeStem om dagelijks een extra puzzelpagina in de krant te leggen. Er was minder nieuwsaanbod vanuit de regio, het sportnieuws viel grotendeels weg, het culturele leven kwam stil te liggen, maar we wilden u als lezer nog steeds elke dag een mooi pakket aanbieden.

Het kiezen voor een extra pagina met puzzels leverde positieve mailtjes en telefoontjes op. U als lezer leek blij met dagelijks een bladzijde meer met sudoku's, kruiswoordraadsels, cryptogrammen of tectonics. Ook in de zomerperiode trokken we dit door.

Sinds enkele weken presenteren wij weer een krant die grotendeels hetzelfde is ingedeeld is als vóór het begin van de corona- crisis. En dus is die extra puzzelpagina op dagelijkse basis weggevallen. Ook nog zonder dat wij dit goed aan u hebben laten weten. Het regent sindsdien telefoontjes en mailtjes: de lezer is het er niet helemaal mee eens, kunnen we daar wel voorzichtig uit concluderen.

Honderden reacties

Niets anders dan jaren geleden, zo hoorde ik deze week van verslaggever en columnist John Bas. Als toenmalig redactiechef bij het Brabants Nieuwsblad besloot hij eens om de dagelijkse puzzel van beneden naar boven te verschuiven. ,,Honderden reacties. De telefonistes draaiden overuren. Dat besluit heb ik terug moeten draaien", herinnert John zich na al die jaren nog. De reden dat de lezer destijds de puzzel liever onderop de pagina zag liggen: dan werd het overhemd niet vies van de inkt.

Tientallen jaren later levert het missen van de extra puzzelpagina dus opnieuw de nodige reacties op vanuit de lezers. Het goede nieuws: we hebben de mogelijkheid om meerdere keren in de week een extra puzzelpagina in de krant te presenteren.

Weer puzzelen

En dat gaan we dan ook doen, vanaf heden. Niet op dinsdag en op woensdag, maar op andere dagen wel. Waarbij het nog wel van invloed is hoeveel pagina's met familieberichten er zijn. Zijn dat er twee - wat niet vaak het geval is - moet u de extra puzzelpagina eventjes missen. Is er maar één pagina met familieberichten, dan kunt u op deze dagen weer puzzelen zoals u vanaf het begin van de coronacrisis gewend bent.

We hopen het verzoek van u als lezer hiermee in elk geval deels in te willigen. En hebt u behoefte aan nog meer puzzels? Neem gerust een kijkje in de funwereld op onze app of ga naar bndestem.nl/fun. Alvast heel veel puzzelplezier.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl

