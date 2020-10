Trekken JC De Musical en The Liar King volle zalen?

Ruim 51 jaar later komt het bericht dat er een musical rond Het Orakel van Betondorp in de maak is. Opmerkelijk detail: de nog onbekende vertolker van Cruijffie zingt niet in deze productie, dat wordt aan andere personages overgelaten. ‘As je niet ken singen, moet je sorgen dattut niet hoeft’, zou JC daar zelf over gezegd kunnen hebben, subtiel verwijzend naar bovenstaande, geflopte single.