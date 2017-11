Dit jaar komen ‘we’ – het zo kroegrijke Zuidwest-Nederland - er bekaaid van af. Café Proost in Zevenbergen won dan wel de publieksprijs, in de reguliere hitlijst staan we maar twee keer: Zeezicht (Breda, 13) en The Banner (Gilze, 38).

Die magere score heeft ongetwijfeld duizend vaders, maar ik wil het hier slechts over één ding hebben: kroegnamen! Daarin schieten zowel de uitbaters als de beoordelaars schromelijk tekort.

Nummer één is volkomen terecht: De Gekroonde Suikerbiet, Zierikzee. Nog nooit geweest, maar alleen al vanwege die fantastische naam moet dat een wereldtent zijn!

Daarna gaat het hopeloos mis. Nummer 2: Huppel The Pub (Den Haag). Daarvan slaat je pilsje toch spontaan dood? Of wat dacht u van nummer 26, in Mokum: Cause Beer Loves Food. De 2026ste plaats zou nog te veel eer zijn, bah!

Wij doen het niet veel beter. Veel van onze Roomse dorpen hadden vroeger twee kroegen in de schaduw van de kerktoren: Het Wapen van… en ’t Hoekske. Die verschraalde namen dragen ze vaak nog. Ze halen nooit de Top 100.

Ooit dacht ik dat de wereld een kroeg was en de toog mijn habitat. Ik verzon toen vaak cafénamen. Zo doopten we de tent waar ik werkte met carnaval eens om in ‘In den Bezoopen Mossel’. Want als je daar geen dorst van krijgt...

De naam is een voorteken, ook bij een café. Ga daar toch wat creatiever mee om!

In die tijd droomde ik van een eigen kroeg. Met op de gevel: Tof Café. Schitterend simpel beginwoord. Drie letters die alles in zich dragen. Toffe mensen, toffe muziek, toffe ambiance.