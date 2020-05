van de hoofdredactie'Ik baal er gewoon ontzettend van, van deze rotperiode'. Was getekend één van mijn collega's. Waar hem de frustratie vooral in zit? Zowel thuis als op het werk - wat nu ook grotendeels thuis is - loopt niets zoals het voorheen liep.

We kunnen positief blijven, we kunnen elkaar een virtuele hand op de schouder leggen, maar uiteindelijk hebben we allemaal momenten dat we het gewoon even niet meer zien zitten.

We houden ons allemaal sterk. Tijdens het videobellen tonen we ons op ons best. Misschien niet qua kleding en haardracht, maar wel qua humeur. Dat we even ervoor of direct erna er weer de balen van hebben, tonen we niet per se direct aan onze collega's.

Duidelijke richtlijnen

Maar soms moet het er gewoon even uit, en meermaals krijg ik daarbij de vraag wanneer er alstublieft weer op kantoor gewerkt mag worden. Onze moederorganisatie, DPG Media, heeft kort na het echt uitbreken van het coronavirus duidelijke richtlijnen opgesteld. Daar houden we ons als BN DeStem uiteraard keurig aan, onze kantoren zijn al weken gesloten, iedereen werkt vanuit huis. Maar ik kan de collega's die terug willen naar kantoor goed begrijpen.

Ideeën uitwisselen

Journalistiek is een vak van overleggen, van even face-to-face ideeën uitwisselen met elkaar aan een vergadertafel, van even samen sparren als we een verhaal al in de steigers hebben staan. Is dit de juiste kop boven het verhaal of moeten we die toch aanpassen voor we het stuk online plaatsen? Op kantoor checkt de eindredactie alle pagina's die klaar zijn altijd nog even in printversie op A3-formaat voor ze naar de drukker gaan. Dat kan nu even niet. Dat levert hoe dan ook meer foutjes op in de krant. We nemen het op de koop toe, maar goed voelt het niet.

We doen het nog steeds, maar dan virtueel

Alles bij elkaar zijn we doorgaans dus een aardig deel van de dag bezig met elkaar, met het verbeteren van de krant en de site door het samen over verhalen te hebben. We doen het nog steeds, maar dan virtueel. En laat zoveel duidelijk zijn, dat voelt toch echt anders. Natuurlijk lachen we om elkaar, lach ik mee als iemands klok op de achtergrond zo hard galmt dat elkaar verstaan onmogelijk wordt of als ik op de achtergrond een kokende echtgenoot ruzie hoor maken met de pannen.

Voordelen

De keerzijde is dat we elkaar als collega's op een andere manier leren kennen. En dat gaat zeker zijn voordelen opleveren als we elkaar weer in het echt treffen. Maar na een week of zes op deze manier werken kan ik niets anders dan de collega waarmee ik dit stuk begin groot gelijk geven. 'Het is een rotperiode, en daar hebben we allemaal de balen van.'

Geduld is het toverwoord, maar we zien aan de maatschappij dat dit steeds lastiger op te brengen is. Hou vol allemaal, dat doen wij bij BN DeStem ook. Net als u met de hoop dat we snel weer wat meer mogen en kunnen met zijn allen. Zolang het maar verantwoord is.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl