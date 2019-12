Terugblikken: we genieten van mooie menselijke verhalen, maar ook trieste gebeurtenissen raken ons

Nog ruim twee weken en we leven in 2020. Journalistiek denken we deze weken op de redactie veel aan terug- en vooruitblikken. Wat viel ons op in 2019, welke streekgenoten domineerden het nieuws, welke ontwikkelingen hebben we gesignaleerd in West-Brabant en wat gaat 2020 ons brengen. Het valt niet altijd mee terug te ploegen in ons geheugen, maar gebeurtenissen die echt grote impact hebben gehad, zijn door geen van de verslaggevers vergeten.

Terugblikken deden we in BN DeStem jarenlang met uitgebreide jaaroverzichten in tekst en beeld. Heel veel uitzoekwerk, met als resultaat helaas toch vaak vrij saaie stukjes tekst, waar online doorgaans ook nog eens vrij weinig behoefte voor leek te zijn.

Vorig jaar blikten we in een aantal edities van onze krant voor het eerst op een andere manier terug op het voorbije jaar. Namelijk door de verslaggevers zelf over het nieuws te laten vertellen wat hen het meest was bijgebleven in de gemeente die zij volgden of het aandachtsgebied waaraan zij de meeste tijd besteedden. Met daarin bij voorkeur een persoonlijke noot en een stukje emotie.

Bijzondere pagina's

De nieuwe aanpak leverde naar mijn mening mooie en bijzondere pagina's op in de kranten aan het einde van 2018. En online zagen we dat deze verhalen wél werden gewaardeerd door onze lezers. Verslaggevers, de mensen die dagelijks met hun schoenen in de klei staan, gaan de komende weken dus opnieuw op deze manier terugblikken. Dit keer op het jaar 2019, voor alle edities. Ze grijpen terug naar hun gevoel bij het nieuwsitem dat ze het meest is bijgebleven. Waar ze bij zijn geweest, of waar ze in zijn gedoken. Een ernstig delict, een grote brand, een bestuurlijke rel of een interview met een West-Brabander die vanwege een mooie of bijzondere aanleiding de krant haalde.

Emoties

Onze verslaggevers vertellen wat hen uit 2019 het meest is bijgebleven en waarom juist dat nieuwsbericht zo'n impact op hen heeft gemaakt. Verhalen die bij hen voor een lach, maar in veel gevallen ook voor een traan zorgden. Want hoewel het ons vak is, zorgt triest nieuws ook bij ons vaak genoeg voor emoties. We genieten van mooie menselijke verhalen, maar verslag leggen van trieste gebeurtenissen raakt ons evenzeer. Journalisten zijn tenslotte net mensen.

Lach en een traan

Daarom blikken we tot het einde van dit jaar terug op een manier waarop ook veel van onze lezers thuis met familie en vrienden tijdens de feestdagen zullen terugblikken op het afgelopen jaar. Nog even die glimlach terughalen van de positieve en mooie momenten, maar ook nog dat traantje laten om datgene wat niet goed is gegaan of wat niet meer is.

Ik hoop dat deze manier van het jaar journalistiek afsluiten u als lezer bevalt. Als u in het vervolg toch liever de ouderwetse jaaroverzichten terugziet in de krant, horen wij dat uiteraard graag.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl