Te veel NAC in de krant?

Leest u nu verder? Of haakt u sneller af dan een NAC-keeper, juist omdat deze column over The Yellow Army gaat? Sommige lezers vinden namelijk dat BN DeStem veel te veel voor NAC springt. Dat wij het ultieme clubblad van de Parel van het Zuiden zijn. Dat we kritiekloos kilo’s pagina’s vol kalken over – niet mijn woorden – ‘een schamel clubje dat eigenlijk een paar divisies lager zou moeten spelen.’

Zo formuleerde een lezer het afgelopen week in een pittige lezersbrief die wij op de meningenpagina plaatsten. Het was niet het eerste schrijfsel over de liters aandacht die wij aan de belangrijkste club uit ons verspreidingsgebied schenken.

Doen wij dus te veel aan NAC? Nee.

Namen en rugnummers

BN DeStem is een regionale krant die ogen en oren heeft voor het belangrijkste nieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. In dit geval het belangrijkste sportnieuws. En jawel, voor het gros van onze sportslurpende lezers staan verhalen over de Bredase club op 1. Samen met het amateurvoetbal uit de streek. Dat blijkt ook uit de alleszeggende cijfers. Zeg maar de namen en de rugnummers.

Ajax, PSV, Feyenoord? Het mag de top van Nederland zijn, ze scoren niet top bij ons. Verhalen over NAC worden door acht keer zoveel mensen gelezen dan verhalen over het Nederlandse betaalde voetbal. Ja, zelfs het regionale amateurvoetbal scoort nog zes keer beter.

Logisch. Verhalen over de Nederlandse topclubs, over de internationale sterren, zijn namelijk overal te lezen. Ja, uiteraard ook bij ons, en blijf dat vooral doen, maar wij zijn niet de primaire bron. Voor NAC wel. Voor nieuws over geel-zwart moet je hier zijn. En dat doet u. Kijk maar eens naar de top-10 van de meest gelezen berichten op onze website, sectie sport, van de laatste maanden.

Statstieken

Mei: 5x NAC in de top-10, 5x amateurvoetbal. Juni (WK voetbal!): 5x NAC, 4x amateurvoetbal en 1x Maradona naar ziekenhuis bij duel Argentinië (stond op 7). Juli: 1. Gilbert valt uit in de Tour; 2. Militarybondscoach Jan van Beek overleden; 3. Wanny van Gils (ex-NAC) overleden. Maar ook hier weer 5x NAC in de top-10. Augustus (tot nu toe): 5x NAC in de top-10. En op 1? Tenueverkiezing amateurvoetbal! EK atletiek? Rechterrijtje...

Kortom: de meeste lezers springen voor NAC. En al zeker in het stadion dat bij elke thuiswedstrijd gevuld is met 18.000 supporters. Geen enkel evenement in de verre regio trekt om de week zoveel mensen.

Niet kritiekloos

Is het dan zo vreemd om daar als regionale krant veel ­aandacht aan te besteden? Natuurlijk niet. Dus springen wij voor NAC, maar zeker niet louter kritiekloze, vrolijke kraters in de lucht. Vraag het maar aan de fans, van wie wij de fraaie geuzennaam BN DeStemmingmakerij hebben gekregen.