Taart omdat we op 1 staan

Van de hoofdredactieVerhalen in de krant, producties op onze website en app, video’s. Het hele palet aan journalistiek werk is de afgelopen jaren wel voorbijgekomen, ook op deze plek. Podcast nog slechts sporadisch, maar in deze eerste week na de zomervakantie trap ik hiermee af.

De laatste twee weken keek ik zelf meermaals per dag uit naar de podcastcijfers. De reden? Ruim twee weken geleden is onze eerste echte verhalende podcast de lucht ingegaan. De podcast De Gifdode over de, aan vergiftiging, overleden Chris Grinwis uit Halsteren zit al ruim boven de 100.000 luisteraars.

En daarmee staan we al anderhalve week op 1 in de landelijke ‘hitlijsten’ als het gaat om de podcast. Reden genoeg om deze week met een van de hoofdpersonen van de podcast, onze misdaadverslaggever Hessel de Ree, een taartje te eten op de redactie.

Landelijke aandacht op radio en tv

Het succes van de podcast maakt namelijk trots. De redactie geniet er breed van dat er journalistiek werk van ons landelijk op zoveel belangstelling kan rekenen. Want naast al die duizenden luisteraars is er ook landelijke aandacht voor de podcast op onder meer radio en tv. Een item van ruim zes minuten op RTL Boulevard over onze productie heeft als gevolg dat de luistercijfers direct weer verder in de plus gaan.

Ze zou haar toenmalige partner hebben vergiftigd met het zelfmoord­mid­del pentobarbi­tal

En het is ongetwijfeld een stukje zelfpromotie van ons als BN DeStem maar de podcast is steengoed. En dat horen we gelukkig niet alleen van mensen uit onze eigen organisatie. Als u nog niet heeft geluisterd, dan hierbij een tipje van de sluier: op 8 december 2020 is voormalig supermarkeigenaar Chris Grinwis uit Halsteren overleden. Yvon K. uit Tilburg wordt ervan verdacht haar toenmalige partner te hebben vergiftigd met het zelfmoordmiddel pentobarbital. Dit zou ze in een glas wijn of kop thee hebben gedaan. Haar motief daarbij was mogelijk dat ze als enige begunstigde erfgenaam miljoenen zou erven van de ondernemer.

Suïcide of moord?

De strafzaak dient op 7 en 11 september bij de rechtbank in Breda. De hamvraag: nam de voormalige supermarkteigenaar uit Halsteren het dodelijke middel welbewust zelf in of werd het hem in het geniep toegediend door Yvon K. uit Tilburg? Ofwel: was dit suïcide of moord?

Rondom de strafzaak wordt u door middel van meerdere afleveringen van de podcast weer meegenomen in deze zaak. Wilt u vooraf alvast helemaal worden bijgepraat en heeft u niet genoeg aan alle verhalen die we hierover al hebben geschreven in de krant en op onze website, ga dan snel luisteren naar de podcast. Hoe? Ga naar www.bndestem.nl/gifdode en beluister de eerste vier afleveringen. Veel luisterplezier!

André Trompers

Hoofdredacteur

