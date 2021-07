Student mag niet studeren maar wél vakantie vieren in oranje Spanje

Wat is een noodzakelijke reis? Wie bepaalt dat? Deze studentenmoeder dacht dat een half jaar studeren in het buitenland noodzakelijk was want het levert studiepunten op voor een HBO-diploma. Maar dat zie ik helemaal verkeerd.

Zelf had oudste zoon de hoop op een half jaar studeren in Spanje al lang opgegeven. Hij heeft inmiddels een gave bijbaan gefikst. Maar toen kreeg hij een Europese beurs toegekend. De Spaanse hogeschool zette het sein op groen. Zou het toch doorgaan, alle coronagolven ten spijt?

Studiepunten

Maar helaas. De kleurcode van Spanje is oranje, als het om reizen gaat. Het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij oranje: alleen reizen als het noodzakelijk is. ,,Dat is vast geen probleem”, zei ik. ,,Die studiepunten zijn noodzakelijk voor je diploma.”

Dat zie ik helaas verkeerd. Bij een land met kleurcode oranje wordt alles gecanceld, meldt Avans Hogeschool. Studenten die in een ‘oranje’ buitenland zouden gaan studeren, hebben geen keus. De Europese eenheidsgedachte - studeren door heel Europa met een Erasmusbeurs- lijkt mét de nieuwe coronagolf verdwenen.

Gevaarlijk

Avans, de hogeschool van mijn zoon, zegt dit besluit genomen te hebben in overleg met enkele andere hogescholen. Het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen noodzakelijke reizen te maken, is daarbij leidend geweest. Wie bepaalt wat noodzakelijk is? ,,Een goede vraag", vindt de woordvoerder van de hogeschool. Niemand die iets zeker weet in deze gekke tijd.

Zou het coronatechnisch echt gevaarlijker zijn om het komende half jaar in het buitenland te studeren, dan om een half jaar in Nederland te blijven? Wie dat wil kan nog steeds vakantie vieren in oranje Spanje. Zoals dat kan in elk oranje land, met inachtneming van de regels. Wel vakantie vieren, niet studeren. Het woord noodzakelijk zal voor veel jonge mensen nooit meer hetzelfde zijn.

QUOTE: Wie bepaalt wat noodzakelijk is?