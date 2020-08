Steeds vaker is corona de Brabantfactor, en dat doet een beetje pijn

column ‘Zullie’ krijgen altijd de schuld, ook in coronatijd

28 juli We spreken schande van klef gedoe op een feestje verderop in de buurt. En klagen over Belgen, die te massaal naar ons komen en niet genoeg afstand houden. In Antwerpen zijn het de voâle Ollanders met hun grote bekken, die de schuld krijgen.