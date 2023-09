Steeds meer ‘onbegrepen’ personen in de natuur. Waarom?

Hoewel het midden op de dag is, ligt hij in een slaapzak gerold op de bosgrond. Tussen de donkere hulststruiken ligt een bigshopper volgepropt met kleding, er slingeren plastic verpakkingen rond en er hangt een onderbroek aan een tak.

Boa Jeroen roept hem aan en meneer vliegt meteen overeind. Dat we moeten maken dat we wegkomen, dat hij ons wel door heeft, we zijn allemaal oplichters, hij is onderweg naar den Haag om de regering op te heffen en herkende ons heus wel als handlangers van Bill Gates.

Het is wel duidelijk, deze meneer is ernstig in de war

Ik herken hem ook, afgelopen jaren heb ik hem al vier keer in dergelijke omstandigheden aangetroffen. Het is wel duidelijk, deze meneer is ernstig in de war. Hoe triest de situatie ook is, hier kan hij niet blijven. Natuurgebieden zijn geen opvangplek, maar hij heeft ook duidelijk hulp nodig en er is een aanzienlijk risico op bosbrand en voor passanten, mede omdat meneer bekend is als Flakka-gebruiker.

Luidkeels gillen

Ik verzoek hulpverleners bij hem langs te gaan, maar hij is agressief tegen hen en weigert alle hulp. De volgende dag ligt hij luidkeels te gillen in het bos en is handhaving gealarmeerd. Uiteindelijk gaat meneer onder politiedwang een ambulance in op weg naar de GGZ.

Twintig jaar geleden zagen we dit nauwelijks maar tegenwoordig treffen we met grote regelmaat mensen die in een auto of een tentje wonen, ernstig verslaafd of suïcidaal, dikwijls verward. Bij de politie spreken ze tegenwoordig over ‘personen met onbegrepen gedrag’.

Onbegrepen beleid

Wat ik vooral niet begrijp is wat er misgaat in de opvang van dit soort mensen. Is het de bezuiniging in de GGZ of gebrek aan opvang in de gemeente? Het lijkt op onbegrepen beleid ten koste van personen.