Smeerlappen met gel aan onze handen

van de hoofdredactie Op elke verjaardag gaat het over zonnepane­len, het verduurza­men van ons huis en elektrisch rijden

21 juni De schaatsen blijven de laatste jaren veelal in het vet in de winter, het sproeien van de tuin is meer dan ooit nodig en voor hoge temperaturen hoeven we ons land steeds minder te ontvluchten in de zomer. Of we nu wel of niet geloven in de klimaatverandering; het is een gegeven dat het de laatste jaren gemiddeld gezien iets warmer wordt, er minder dagen met vorst zijn en de droogte toeneemt.