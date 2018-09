ColumnHij maakte de aanslag in Nice mee en filmde vanaf zijn hotelkamer de witte truck die op 14 juli 2016 de Franse nacht inktzwart kleurde. ,,Mijn dochter en vrouw konden nog naar binnen vluchten. In de lobby lagen mensen. Onder het bloed. In shock. Gruwelijk.” Acht dagen later was hij in München. Zijn dochter belde hem vanuit winkelcentrum Olympia. ,,Er wordt geschoten, pap.” Er vielen tien doden. Zijn dochter ontkwam.

,,Maar toen moest het ergste nog beginnen.”

Die woorden, na 96 doden door twee aanslagen, sprak de Duitse journalist Richard Gutjahr afgelopen dinsdag in Antwerpen op een bijeenkomst van onze uitgever De Persgroep.

Bitch

Gutjahr kreeg na die twee ‘wrong time, wrong place-ervaringen’ te maken met complotdenkende internetbashers die hem via sociale media aan een wereldwijde schandpaal nagelden. En zijn gezin ook. Het begon met een paar tweets zoals: ‘You will burn in hell’ en ‘You are a lying scumbag’. YouTube volgde snel. Een foto van zijn dochter kwam in beeld. ‘Jij bent een bitch. Je vader houdt niet van je. We praten over een fake aanslag in München, een fake aanslag in Nice. Richard Gutjahr is een verrader van de mensheid.’

Hij en zijn gezin werden met de dood bedreigd. ‘Dit is oorlog. Welkom in jouw hel.’ Op YouTube stonden op het dieptrieste hoogtepunt 1.200 anti-Gutjahr-video’s. ,,Ik ben als journalist gewend aan een shitstorm, maar dit was een shittsunami.” Hij brak. ,,Ik wilde niet meer opstaan.”

Totdat de Duitser een mail kreeg van Lenny Pozner. De Amerikaan verloor zijn 5-jarige zoon Noah bij de Sandy Hook-shooting in 2012, waar een schutter 26 mensen vermoordde. Ook Pozner werd slachtoffer van ‘internet-hoaxers’. Ze beweerden dat de schietpartij nooit had plaatsgevonden. Zijn zoon had zelfs nooit bestaan. Pozner knokte terug, Gutjahr deed hetzelfde. Met rechtszaken en dwangbevelen. Ze strijden nog steeds.

Lompe praat

Een collega zei: ,,Maken wij ons hier ook niet schuldig aan?” Als voorbeeld noemde hij VVD’er Thierry Aartsen. De tweets van het kakelverse Bredase kamerlid leverden in onze krant – naast de nieuwsverhalen met hoor- en wederhoor – twee fraaie columns op. John Bas kwalificeerde de tweets van Aartsen als ‘lompe praat’, maar vond het onnodig om hem ‘collectief te nagelen.’ Özcan Akyol viel niet over de jeugdzonde van de VVD’er, maar struikelde wel over zijn mea culpa in de herkansing. Want: ‘Van dat soort inferieure politici hebben we al genoeg.’

Is dat bashen? Gedragen onze columnisten zich als rücksichtloze reaguurders die Aartsen voor eeuwig en altijd van welk podium dan ook willen vegen? Nee, John en Özcan fileerden de doorzichtige VVD-excuses in de derde helft, maar zochten wel de nuance. Geen shittsunami dus, maar eb en vloed. Het is aan Thierry Aartsen of ie blijft drijven.