Sekswet: een contract bij je condooms?

De Tour kijken in een café vol wielerzot­ten

17 juli De Tour is nu echt begonnen. Voetbal en tennis tellen niet meer mee. De verwachtingen in ons chauvinistische landje zijn hooggespannen. Wat spijtig dat dan al na één bergrit blijkt dat de gebutste Bauke Mollema eerder aan het einde van zijn bobijntje zit dan we hadden gehoopt.