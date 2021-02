Seksueel misbruik moet niet langer verzwegen blijven

COLUMN Corona dwingt GGD tot nuttige duostraat in plaats van leutige Dubbel­striet­pe­r­eet: ‘Dweil d’oew (snot)neus mar achternaar!’

12:00 BERGEN OP ZOOM - Wie denkt dat ook de Dubbelstrietpereet dit leutseizoen is afgeblazen wegens corona heeft het mis. Wel is ie verplaatst van de Stadsschuur naar een pop-up-evenemententent aan de Wattweg in Bergen op Zoom. Daar heeft de GGD een dubbele straat ingericht waar elke dag een optocht doorheen paradeert.