Schiet mij maar lek

COLUMN Euthanasie. ‘Dit is de gelukkig­ste dag van mijn leven’

10 augustus Mijn moeder woog nog maar een kilo of veertig. Slokdarmkanker sloopte haar frêle lichaam. Ze lag in het Radboudziekenhuis. Te lijden. In het begin van haar opname nog te hopen op een verlenging van haar leven. Ze was pas 61 jaar. Nog vol energie en levenslust. Tot de kanker.