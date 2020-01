Samenwerking tussen RBC en Halsteren: zegen of doemscenario?

Het bericht over het onderzoek naar een samenwerking tussen RBC en RKSV Halsteren, een aantal dagen geleden in deze krant, is in elk geval een reden om de fantasie op hol te laten slaan. Want het stond er heel mooi in dat bericht: Halsteren heeft een eerste elftal op landelijk niveau en RBC heeft een gecertificeerde jeugdopleiding.