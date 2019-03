Roomser dan de paus

We schieten in dit geval wellicht door in onze eigen regels. Want ons redactionele stijlboek lijdt geen twijfel: ‘Als de verdachte op een foto duidelijk te herkennen is, moet hij of zij onherkenbaar worden gemaakt.’ Dus ook als de foto van een verdachte elders duidelijk herkenbaar getoond staat, vervagen wij het beeld. In dit geval volgen we dus onze eigen redactionele afspraak, al voelt ze gek.



Men zou kunnen zeggen dat de regel er in dit specifieke geval niet toe doet. Omdat het hier om camerabeelden gaat uit de juwelierszaak en er geen twijfel kan zijn over de schuld van de overvallers. Kortom: we hebben niet te maken met verdachten, maar met daders. Die vlieger gaat naar mijn idee niet op. Je bent een verdachte totdat een rechter over je lot beslist. Het is niet aan ons journalisten om het eindoordeel te vellen. Het doet er vanuit journalistiek oogpunt niet toe of de beelden uit de juwelierszaak of vanaf een andere locatie komen.