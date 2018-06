Robotjournalistiek de toekomst?

Robotjournalistiek, oftewel het automatisch genereren van journalistieke verhalen, rukt op in Nederland. Zo luidde afgelopen woensdag de inleiding bij een Diner Pensant van de Universiteit van Tilburg waar ik aanschoof. Een onderwerp dat me buitengewoon fascineert. Niet alleen omdat het me als hoofdredacteur raakt, maar ook omdat ik eerder zelf onderzoeker was in dit veld. Destijds richtte ik me vooral op de journalistieke en ethische vraagstukken rondom dit thema. Of een algoritme een journalistieke speurneus kan nabootsen bijvoorbeeld. En of een nieuwsconsument meer vertrouwen stelt in een journalist of een computer. Nu hoorde ik nieuwe vraagstukken voorbijkomen die nauw aansluiten bij wat er momenteel leeft in het journalistieke veld. Zoals de vraag of een algoritme kan helpen bij het opsporen van nepnieuws. Of het geloof dat een computer de lokale democratie in de gaten kan houden.