Rijtjeshuis van anderhalf miljoen

column Een vrijgevoch­ten vrouw, die Maria

15 augustus Volgens de katholieken is er slechts één God, maar die bestaat uit drie Goddelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat maakt de positie van Maria knap ingewikkeld. Zij is, net als alle stervelingen, een kind van God, maar ze is ook de moeder van God. En ze is eigenlijk ook de minnares van God, want de Heilige Geest schijnt haar zwangerschap te hebben veroorzaakt. Jozef, haar doordeweekse bedpartner, is volgens een DNA test van Spoorloos uitdrukkelijk niet de vader van Jezus.