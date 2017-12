Rico Verhoeven wacht het oordeel van de ringrechters niet af

ColumnAan trainers en spelers die de schuld van een nederlaag of pijnlijk gelijk spelletje bij de scheidsrechter neerleggen, mag je van mij een gruwelijke hekel hebben. Al is het alleen maar omdat je de heren nooit als een foutje van de arbiter in hun voordeel uitvalt. ‘Sorry scheids, keur hem maar af. Ik nam hem mijn hand mee.’

Ondertussen begin ik me hier en daar toch wat zorgen te maken over de manier waarop onze voetbalwedstrijden geleid worden. En dan heb ik het niet over de videoref, die zich zo nu en dan als een klikspaan bij de scheidsrechter meldt.

Nee, waar echt voor uitgekeken moet worden is de manier waarop de arbitrage kennelijk gedwongen wordt om de regels in de geest van het spel toe te passen. Zaterdagavond waren daar twee willekeurige voorbeelden van te zien in de eredivisie.

1. Een speler maait een tegenstander onderuit zonder enige intentie de bal te spelen. Je zou denken: dat is donker geel. Nee. Er waren slechts enkele minuten gespeeld en dus bleef het bij een reprimande. Staat dat ergens in de regels vraag ik me dan af? Is geel pas geel vanaf de negende minuut. Of vanaf dertiende?

2. Een spelers duwt een tegenstander omver aan de zijkant van het strafschopgebied. Er volgde geen penalty. Kennelijk vond de scheids dat weer iets te zwaar bestraft. Staat dat ook in het reglement. Maak dan het strafschopgebied wat kleiner zou ik zeggen.

Voetbal mag geen jurysport worden. Weg met de geest van de wedstrijd. De rechtvaardigheid zit hem in het toepassen van de regels. De wereld heeft behoefte aan duidelijke leiders. In het hockey is ieder bal tegen een voetje ook gewoon een strafcorner. Hoe onrechtvaardig soms ook.