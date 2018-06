Terwijl bijna alle ogen gericht zijn op het oranjeloze WK voetbal in Rusland (met een pornoster als stralend gezicht, maar daarover later meer), gaat het sportieve leven in Nederland gewoon verder.

Dit weekend staat er in West-Brabant een aantal fraaie evenementen op het programma. Zaterdag de triatlon van Oud Gastel, zondag de halve marathon van Roosendaal en sinds gisteren de Pro-am bij Golfclub Wouwse Plantage.

Lees ook Smolders als tweede Nederlander op nummer 1 wereldranglijst Lees meer

CHIO

En dan is er natuurlijk nog de Champions Trophy hockey in Breda en even verderop, net over de Moerdijk, ook nog het CHIO Rotterdam. Paardensport van regelrecht topniveau. Met tal van hippische helden uit binnen- en buitenland.

Quote Harrie? Ja, Harrie.U weet niet op wie ik doel? Tja, dat is eigenlijk doodzonde

En topsport, juist, die bestaat bij de gratie van helden. Idolen, bij wie het noemen van hun voornaam alleen al volstaat om hele drommen liefhebbers duidelijk te maken over het wie het gaat. Lionel, Cristiano, Roger, Rafael. Of in eigen land: Rico, Max, Tom, Dafne, Lieke en Michael. En Harrie.

Harrie? Ja, Harrie.U weet niet op wie ik doel? Tja, dat is eigenlijk doodzonde.

Column

Anky – haar achternaam is wel overbodig – stelde in haar column in De Telegraaf onlangs terecht dat hij in haar sport net zo’n held kan zijn als Max en Tom in hun sport.

Wie? Harrie Smolders dus. Sinds mei nummer één van de wereldranglijst in de springsport. Als tweede Nederlander ooit.

Vorig jaar winnaar van de Global Champions Tour, de Global Champions League en de Nations Cup. En tweede op het EK. Een palmares om de vingers bij af te likken voor deze 38-jarige ruiter uit Lage Mierde, die thuis is in de stal van EuroHorse in Grobbendonk, halverwege Antwerpen en Geel.

Spelen

Maar desondanks heeft Harrie, dit weekend actief in Rotterdam, bij het grote publiek nog niet de faam van een Rico, Max of Tom. Daarvoor is op zijn minst een prestatie op de Olympische Spelen van 2020 nodig.

Want pas daar zal de paardensport zich weer mogen verheugen in de aandacht van een breed publiek. Tot die tijd zijn de ogen van de sportfan, zeker de komende weken, vooral gericht op Cristiano Ronaldo.