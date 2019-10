Rico ambassadeur, Wibi ambassadeur... laten we dan iedereen maar zo noemen

Ooit was deze chique titel voorbehouden aan de officiële vertegenwoordiger van het ene land, in het andere. Zo noemen we die trouwens nog steeds. Pete Hoekstra is de ambassadeur van de VS in Nederland. En Bonnie Horbach die van ons in Litouwen. (Nee, geen familie van die bouwmarkt, hoe vaak moet ze het nog zeggen, dat is met een n.)



Later kwamen daar steeds meer goededoelen-ambassadeurs bij. Zo klonk het tenminste alsof de aangetrokken BN’ers wat meer deden dan op de foto gaan met een logootje. Soms was dat ook zo. Dan zat zo iemand tien uur naast Gordon in een telefoonpanel. Of hij zwom effe een stukkie langs de stempelplaatsen van de Elfstedentocht.