van de hoofdredactieHet getal 963, dat bleef bij mij hangen na het lezen van het verhaal van Peter Ullenbroeck over de toename van het aantal incidenten met agressieve en gewelddadige patiënten in het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout en Breda. 963 incidenten dus met fysiek of verbaal geweld in een jaar tijd , bijna drie incidenten per dag.

Het cijfer is van 2018, maar ook vorig jaar nam het aantal incidenten niet af wijzen de cijfers uit. Het gaat om de gebruikelijke lastige klantjes vanwege overmatig gebruik van alcohol en/of drugs, maar, zo zegt verpleegkundige Arjan van den Broek 'wat me vooral opvalt is dat we meer psychiatrische patiënten en verwarde ouderen binnenkrijgen die, omdat ze het niet meer weten, agressief worden.'

Er wordt gewezen naar de bezuinigingen in de zorg, waardoor er minder adequate hulp voor mensen met psychiatrische klachten zou zijn.

Verwarde personen

Het viel me jaren geleden al op dat verwarde personen steeds vaker de headlines van het nieuws halen. Er wordt inderdaad een toename van het aantal incidenten met verwarde mensen benoemd vanuit de statistieken en dat is zonder meer een punt van zorg voor de maatschappij. In de eerste helft van vorig jaar jaar kreeg de politie landelijk 47.632 meldingen waarbij verward gedrag een rol speelde, berichtte de NOS eerder dit jaar. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Sinds in 2013 is begonnen met de registratie nam het aantal meldingen elk jaar toe. De politie omschreef het eerder al als een zorgelijke trend.

Functioneren in de maatschappij

Quote Vaak gaan er heel verdrieti­ge en kwetsbare verhalen schuil achter deze incidenten. Problemen die niet worden opgelost met een nachtje cel. Vaak gaan er heel verdrietige en kwetsbare verhalen schuil achter deze incidenten. Problemen die niet worden opgelost met een nachtje cel. Het betreft mensen die echt geholpen moeten worden om hieruit te gaan komen en weer te kunnen functioneren in de maatschappij. We hebben nu geschreven over aantallen en een trend, maar dit onderwerp verdient het mijns inziens om verder uit te diepen in het nieuwe jaar. Wat gaat er mis, hoe komt dat en hoe kan het beter?

Onderbelicht gebleven

Een interessant onderwerp dus om in het nieuwe jaar verder mee aan de slag te gaan met Peter en andere collega's. Het probleem is heel vaak benoemd, maar inhoudelijk gezien onderbelicht gebleven. Bij ons, maar even zo goed bij andere media. Een goed voornemen dus om er journalistiek werk van te maken.

Ik doe een voorzet met dit thema, maar laat gerust weten welke andere onderwerpen u als lezer in het nieuwe jaar wel wat vaker terug zou willen zien komen in onze krant.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl