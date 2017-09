Pratende prullenbakken en het sprookje van het verdwijnend zwerfvuil

Je kunt daar gemakkelijk cynisch over doen, en je afvragen of dit nou de grote toeristentrekker van West-Brabant moet worden, zo’n babbelende bak. Sneren over een stadje dat Holle Bolle Gijsje speelt, ach gossie. Gniffelend wijzen op de grote massa rotzooirecreanten die Tilburg heeft mogen ontvangen, sinds daar ook dit soort inzamelvaten staan.

Maar laten we ons klein chemisch afval dat sarcasme heet terzijde schuiven, en kijken naar de bedoeling van het experiment. Bergen op Zoom wil gewoon van z’n zwerfvuil af. Daar kun je moeilijk tegen zijn, nietwaar?

Toch betwijfel ik of deze tetterende troepverzamelaars echt gaan helpen. Want wie zijn de grootste rotzooi­makers op straat? Kleine kinderen? Dacht het niet. Juist quasi-stoere pubers en aartsluie aso-volwassenen smijten hun blikjes, peukenpakjes en fastfoodverpakkingen op de keien. Nou, die zullen voortaan in ruil voor een leuk verhaaltje wel naar de bak rennen!

Volledig scherm Holle Bolle Gijs in de Efteling... niet de enige vuilnisvanger Oké, het kan dat iedereen boven de twaalf allang is opgegeven. Dat de kwebbelcontainers opvoeders zijn, met een lesje voor de allerkleinsten. Niet voor niets opende een olijke wethouder de eerste ouwe­hoer­-­afvalbak samen met wat klein grut. Wel jammer dat ie een van de kleuters moest op­tillen. Die kon er niet bij...

Ook weer flauw, want dat gebeurt in de Efteling bij Holle Bolle Gijs net zo goed. En is het daar soms niet schoon? Zeker wel. Maar dat komt niet alleen door die paar papier-hier-roepers. Het park barst van de eenvoudige afvalmanden. Wie iets weg te gooien heeft, hoeft er nooit lang te zoeken.