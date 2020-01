Peperkoek past als een op maat gemaakte jas bij Frans Bauer

Iedereen houdt van Frans. Het maakt niet uit hoe melig zijn grappen zijn, we lachen met z’n allen mee. Zoals bij de introductie van zijn nieuwste schnabbel. Frans gaat zogenaamd de Amerikaanse markt veroveren met een vertaling van zijn grootste hit: Have you got a moment for me, make some time for me free. Iedereen ligt in een deuk, zelfs wijlen Eddy Wally had dit niet kunnen overtreffen!