Oververhitte bodybuilder aan het bureau

columnHet gebeurt vaak links van mij. Daar is het raam dat uitkijkt op de stad. Op het leven in Breda. Elke dag zie ik vanachter mijn bureau een man voorbij lopen. Krom gebogen, sjokkend. Waar hij heen gaat? Ik wist het tot voor kort niet. Een collega wel. ,,Naar de coffeeshop!”

Ook nu was er weer volop leven op links. In mijn avonddienst, waar deadlines strak zijn en naar buiten turen schaars. Een aantal jongeren op de fiets reed langs. Voorkant, zijkant. Ze begonnen te roepen, te wijzen. De groep werd groter. Vier, zeven, tien, nog meer. Of ik de deur wilde openen. Niet dus. Wij laten nooit zomaar mensen binnen, laat staan een grote groep. Bedrijfsbeleid. En gezond verstand.

De discussie voltrok zich eerst via het dichte raam. ,,Jullie hebben iets geschreven dat niet klopt”, riep een van de jongens. Als iemand dat zegt, wil ik weten wat. Want fouten worden overal gemaakt. Ook bij ons. Ik wees en zei: ,,Jij! Jij alleen mag naar binnen.”

Geen rugdekking

Dat was een risico. Het is alsof je als voetbaltrainer achterin een-op-een gaat spelen. Dan word je kwetsbaar. Want wat als de deur openging? De eindredacteuren en vormgevers zaten een metertje of twintig bij mij vandaan. Ze verroerden zich niet. Geen rugdekking. Wat een vertrouwen...



Ik liet hem binnen en deed de deur snel weer dicht. Het was een beleefde knul. Ik zette hem naast mij aan het bureau. Samen zochten we het bericht op. Brabantplein, jongen van 14 jaar gedraagt zich agressief en wordt opgepakt. ,,Jullie hebben niet geschreven dat hij door een man met een mes werd bedreigd”, zei de jongen. ,,Dus dit klopt niet.”

Ik legde hem uit dat we deze berichten van de politie krijgen. Als we vragen hebben, dan bellen we de woordvoerder. ,,Dus de politie heeft jullie verkeerde informatie gegeven?”, vroeg hij. ,,Daar ga ik niet vanuit”, zei ik. ,,Maar als jullie dat vinden, moeten jullie eerst bij de politie zijn. Wij zijn er niet bij geweest.”

Hij gaf me een hand, lichtte zijn vrienden in en samen fietsten ze weg. Het was een goed gesprek met een begripvolle jongen.

Oververhitte bodybuilder

Dat is niet altijd zo. We krijgen soms mensen aan de telefoon die boos worden. Die dreigen. Met wie we niet altijd een goed gesprek kúnnen voeren. In het begin van mijn loopbaan, bij Brabants Nieuwsblad in Roosendaal, stond er plots een oververhitte bodybuilder op de redactie. Zware jongen, opgeblazen spieren met daarop een wegennet vol aderen. Een sportcollega was naar een bodybuildingwedstrijd geweest.

Hij had over deze testosteronboy geschreven dat zijn spiermassa niet van trainen en een bruine boterham met kaas kon komen. Dat er in het wereldje wordt gebruikt. Onze verslaggever legde ook fijntjes uit waar spuiten en slikken toe leidt: ‘Hoe groter zijn spieren, hoe kleiner zijn lid!’

We hebben Jerommeke maar niet naast hem aan het bureau gezet.

Rolf Finders

plaatsvervangend hoofdredacteur