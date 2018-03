Overstekend wild

column Geen Trump of Noord-Korea. Nee, Hooge Zwaluwe was deze week het middelpunt van het wereldnieuws

10 maart Even geen Trump, even geen Noord-Korea. Nee, Hooge Zwaluwe was deze week middelpunt van het wereldnieuws. Hordes journalisten en cameraploegen doken de Zonzeelse polder in, op zoek naar een bijzonder microklimaat bij de dorpsschool. Want de aarde mag dan rap opwarmen en steeds extremere omstandigheden kennen, bij basisschool De Schittering verkeert het klimaat al jaren in een alarmerende fase.