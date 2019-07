Over warmterecords en ouderen

Van de hoofdredactie Leve de app

21 juli 'Grote brand in Baarle-Nassau', zegt mijn schoonmoeder. We zitten op woensdagmiddag te eten voor onze stacaravan in Kroatië, mijn telefoon ligt in de oplader, die van mijn schoonmoeder niet. Ze ontvangt een pushbericht van BN DeStem op haar telefoon en is zo op de hoogte van de grote brand in een schuur met olievaten. 'En vanochtend ook al een dode in het water bij Moerdijk', vervolgt ze niet veel later.