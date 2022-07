Op zoek naar een unieke terrasbeleving

In die lijst staat welgeteld één zaak uit onze contreien. Huis ten Bosch, in het buitengebied van Chaam, staat op een verdienstelijke 17e plaats. Vind ik leuk. Omdat we daar héél lang geleden eens gedineerd hebben. Opa en oma waren op visite en dat moest gevierd worden! In die tijd ging je als eenvoudig middenstandsgezin hooguit twee keer per jaar uit eten. Ik was nog een kind en vond het er reuze deftig.