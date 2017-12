Op het Thomas More College hielpen ze me van mijn geloof af

In mijn jeugd heb ik in situaties verkeerd die, met de kennis van nu, best link waren. Ik zat zes jaar op de lagere school van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus en was in die periode ook een tijdje misdienaar. Ik heb daar niets aan overgehouden.

Er waren een paar nonnen bij wie je je in de klas maar beter gedeisd kon houden, maar het gros was en zeer bekwaam en uitermate aardig. In de sacristie is nimmer iets voorgevallen. Wel voelde je je in de biechtstoel wat ongemakkelijk als je tegen het donkere gaas vertelde dat je doktertje had gespeeld.

Daarna zat ik zes jaar op het Thomas More College in Oudenbosch. De leraren waren er grotendeels broeders, uitgetreden broeders en onderwijskrachten die op het seminarie hadden gezeten.

Het eerste jaar was er een tekenleraar die je na de les de tekeningen op de schoolbanken liet verzamelen. Hij bleef dan achter zijn lessenaar zitten. Je kreeg een Mars en je dacht er verder niet bij na.

Een jaar later was er een leraar Duits die die taal vooral in het kamp had geleerd. Hij bleek een oorlogssydroom te hebben. Zo maar uit het niets kon hij in woede uitbarsten en leerlingen op hun knieën voor het bord laten zitten.

Nadien was er een godsdienstleraar die steeds foto's van leerlingen maakte. Waarom was mij toen niet duidelijk. Uit de verhalen van klasgenoten die op het internaat zaten, kon je wel iets opmaken, maar meestal deden ze lacherig over hun leven achter die muren.

Toch herinner ik mij het TMC vooral als de plek waar ik radicaal van mijn geloof werd afgeholpen. We kregen er een omstreden cursus godsdienst. Het was regelrechte bevrijdingstheologie, die korte metten maakte met je godsbesef. Marx, Kant en Hegel kwamen hard binnen en de vraag werd gesteld of de almachtige god een steen kon scheppen die zo zwaar was dat hij hem zelf niet op zou kunnen tillen.