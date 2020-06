Op elke verjaardag gaat het over zonnepanelen, het verduurzamen van ons huis en elektrisch rijden

van de hoofdredactieDe schaatsen blijven de laatste jaren veelal in het vet in de winter, het sproeien van de tuin is meer dan ooit nodig en voor hoge temperaturen hoeven we ons land steeds minder te ontvluchten in de zomer. Of we nu wel of niet geloven in de klimaatverandering; het is een gegeven dat het de laatste jaren gemiddeld gezien iets warmer wordt, er minder dagen met vorst zijn en de droogte toeneemt.

Al worden we wel vaker geconfronteerd met noodweer. Zoals we afgelopen week maar weer eens zagen. Onder meer Chaam werd flink getroffen. Straten stonden blank en huizen liepen onder.

Klimaatverandering: dat klinkt en voelt voor veel mensen nog altijd ver weg, zelfs na de droogste meimaand in tijden. Maar het is een thema dat steeds vaker onderwerp van gesprek zal zijn de komende jaren. In een reeks verhalen laat BN DeStem zien hoe West-Brabant omgaat met dit veranderende klimaat, en hoe we hier als maatschappij ook steeds meer mee bezig zijn.

Zonnepanelen en elektrisch rijden

Op elke verjaardag gaat het tegenwoordig wel over zonnepanelen, het verduurzamen van ons huis en het elektrisch rijden. Ontwikkelingen waar we niet meer omheen kunnen als maatschappij en vraagstukken die de komende jaren te pas en te onpas voorbij zullen blijven komen in de gesprekken aan de keukentafel, aan de bar of op de verjaardag van een familielid of kennis.

En dus gaan we er als BN DeStem ook vaker over schrijven. Om de situatie in West-Brabant te beschrijven, maar ook om uit te leggen hoe het nu precies zit en door het voor u praktisch te maken.

Opwarming van Brabant

Nicole Froeling en Nicole Roelands hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een eerste klimaatserie. Nicole Froeling schreef twee weken geleden in de eerste aflevering over de opwarming van Brabant die al even gaande is. Met natuurlijk als absoluut hitterecord de 40,7 graden vorig jaar op het meetstation op vliegbasis Gilze-Rijen.

Vorige week lazen we een verhaal over het energiezuinig maken van een woning, opgeschreven door Nicole Roelands. En binnenkort lezen we over de elektrische auto waarmee Nederland vooroploopt. Een verhaal dat u met interesse zult lezen, zeker als u binnenkort zelf voor deze keuze komt te staan bij de aanschaf van een andere of nieuwe auto.

Klimaattransitie

Wij hopen zeker dat onze verhalen u ook helpen bij het voorzien van de juiste informatie en dat onze stukken u gidsen om door deze klimaattransitie heen te komen. Of dat ze in elk geval helpen om op een verjaardag of aan de bar mee te kunnen praten over deze ontwikkelingen. Veel leesplezier! En heeft u tips of suggesties als het deze serie aangaat, laat het ons gerust weten.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl