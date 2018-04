Ook vormgevers kleuren onze krant

Column Wat Roosendaal deze week bezighield? Het geluid van een ijskar

7 april Wat gebeurt er allemaal in Roosendaal? Zo heet de Facebookpagina met allerlei nieuwtjes over de gemeente die ik sinds kort voor BN DeStem mag volgen. Het is inmiddels een van mijn favorieten op social media. Wat Roosendaal deze week in de greep hield? Als ik afga op de reacties op 'Wat gebeurt er allemaal in Roosendaal', is dat vooral het geluid van een ijskar.