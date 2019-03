Ook Herman Ram kan wat meer hulp van Hermandad gebruiken

COLUMNHeterdaad heeft een gezicht gekregen. Tik de naam ‘Max Hauke’ in op het wereldwijde web en in tien verbijsterende seconden krijgt U haarscherp het ultieme signalement van de betrapte mens te zien. Van de op doping gebruik betrapte Olympische, Oostenrijkse langlaufer Max Hauke om precies te zijn. Schaamte, onmacht, wanhoop, berusting, alles zit in tien tellen van gefilmde stilte.

We gniffelden om de ‘Peer van Pollentier’. We schudden het hoofd als wij lezen dat gezonde schaatsers in het verleden massaal astmamedicatie snoepten. We verklaarden de Italiaanse wielrenner Riccardo Ricco voor gek toen die bijna het leven liet bij een zelf in elkaar gezette bloedtransfusie. We hadden er alleen geen beeld bij. Daarom viel er altijd nog wat te ontkennen, of te draaien.

Maar waar kan Max Hauke nog heen. Letterlijk nergens, nadat de politie zijn hotelkamer binnenstapt en hem betrapt met een bloedinfuus in zijn linkerarm. Een vreemdganger kan tenminste nog vlug een kast induiken, onder het bed duiken of zijn onderbroek aantrekken. Hauke zat vast aan zijn infuus. Dat trek je er niet uit zonder gevaar. Het enige wat hij kon doen was nerveus met zijn rechterarm aan zijn been krabben en lijdzaam wachten tot de bloed uit de zaak zijn duistere weg had gevonden.

Hauke werkt nota bene bij de Oostenrijkse politie. Zijn fijne collega’s waren binnengevallen in het kader van een dopingonderzoek. Bingo dus.

Hauke is geen wereldtopper. Zelfs niet met bloeddoping. Dat maakt hem nog meer een loser. Het geeft ook te denken. Wat krijgt de politie te zien als je enkele uren voor de start iedere hotelkamer binnenstormt? Doping is kennelijk nog alom aanwezig in de sport.

Het bewijst ook nog maar eens dat alle goede bedoelingen en harde werken van de WADA, sportbonden en dopingautoriteiten ten spijt alleen justitie in staat is om daadwerkelijk dopinggebruik een halt toe te roepen.

Het wordt dus hoog tijd dat onze nationale dopingjager Herman Ram voor de echte heterdaadjes wat vaker geholpen wordt door de Hermandad.